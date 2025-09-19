¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ÃæÆü - ¥ä¥¯¥ë¥È(19Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à)ÌøÍµÌéÅê¼ê¤¬7²óÅÓÃæ118µå¤ÎÇ®Åê¤ò¤ß¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢4¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÌøÅê¼ê¤Ï4¾¡ÌÜ¤ò¤«¤±¤ÆÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£¤·¤«¤·½é²ó¤Ë1¥¢¥¦¥È¤«¤é»Íµå¡¢¥Ò¥Ã¥È¤òµö¤·¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼1,3ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤­¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÂ³¤¯Â¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤Î¥»¥«¥ó¥É¥´¥í´Ö¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¤µ¤é¤Ë2²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢2¥¢¥¦¥È¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç2Ï¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢3ÅÀ¤òÄÉ