Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÂç¤­¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¹â²¬»ÔµÈµ×ÃÏ¶è¤Ç¤Ï±Õ¾õ²½¤ÎºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤È¤·¤ÆÃÏ²¼¿å°Ì¤ò²¼¤²¤ë¹©Ë¡¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â²¬»Ô¤Ï¡¢¤³¤ÎÂÐºö¤Î¸ú²Ì¤ä±Æ¶Á¤ò»öÁ°¤ËÄ´¤Ù¤ë»î¸³¹©»ö¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤Æº£·î£±£·Æü¡¢½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤ò³«¤­¤Þ¤·¤¿¡£µÈµ×ÃÏ¶è¤Î¸½¾õ¤È½»Ì±¤Î»×¤¤¤Ç¤¹¡£µÈµ×ÃÏ¶è½»Ì±¶ú²¬ ¹°¾¼¤µ¤ó¡ÖÁá¤¯Ä¾¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ï³Î¤«¡×¹â²¬»Ô¤ÎµÈµ×ÃÏ¶è¤Ë½»¤à¶ú²¬ ¹°¾¼¤µ¤ó¡£Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ë±Õ¾õ²½¤Ç¼«Âð¤¬·¹