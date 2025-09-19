Êâ¹Ô¼Ô¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐºö¡Ö¥¾ー¥ó30¥×¥é¥¹¡×¤¬É¹¸«»Ô¤Î¸òº¹ÅÀ¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹â»þÂ®¤ò30¥­¥í¤ËÀ©¸Â¤¹¤ë¡Ö¥¾ー¥ó30¡×¤Ë·¹¼Ð¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤ÉÊªÍýÅª¤ÊÂÐºö¤ò¡Ö¥×¥é¥¹¡×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¸©Æâ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤ä¹âÎð¼Ô¤Ê¤ÉÊâ¹Ô¼Ô¤¬Â¿¤¤É¹¸«»Ô¾åÀô¤Î½»Âð³¹¤Ï¡¢¥¨¥ê¥¢Á´ÂÎ¤Ç¼Ö¤ÎÂ®ÅÙ¤ò30¥­¥í¤ËÀ©¸Â¤¹¤ë¥¾ー¥ó30¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸òÄÌÎÌ¤¬Â¿¤¤¤³¤ÎÃÏ¶è¤ÇÊâ¹Ô¼Ô¤Î°ÂÁ´¤ò¤µ¤é¤Ë¼é¤í¤¦¤ÈÊªÍýÅª¤ÊÂÐ