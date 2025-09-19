¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÏÀÐÌý²¦¤Ç¤¢¤ë¥í¥Þ¥ó¡¦¥¢¥Ö¥é¥â¥Ó¥Ã¥Á¡Ê¥í¥·¥¢¿Í¡Ë¤¬Ä¹¤¯¥ª¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ë¤è¤ëÀ©ºÛ¤ò¼õ¤±¤Æ2022Ç¯¤Ë¥¯¥é¥Ö¤ò¾ùÅÏ¡£¿·¤¿¤Ê¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢LA¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¶¦Æ±¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¥È¥Ã¥É¡¦¥Ü¡¼¥ê¡¼¤ÎÅê»ñ²È¥°¥ë¡¼¥×¤È¥Ù¥Ï¥À¡¦¥¨¥°¥Ð¥ê»á¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¯¥ê¥¢¥ì¥¤¥¯¡¦¥­¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Î¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¤Ç¤¢¤ë¡ØBlueCo¡Ù¤À¡£°Ê¹ß¡¢¥¨¥ó¥½¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢¥â¥¤¥»¥¹¡¦¥«¥¤¥»¥É¤Ê¤É¥Ó¥Ã¥°¥Í