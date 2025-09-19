9Æü¤ËWÇÕ²¤½£Í½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼ÂåÉ½¤È¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤¬ÂÐÀï¡£»î¹ç¤Ï¡¢¥¹¥³¥¢¤ò3-2¤È¤·¤¿¥¢¥¦¥§¥¤¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤¬¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤È¤Î¥·¡¼¥½¡¼¥²¡¼¥à¤òÀ©¤·¡¢ËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤Ø¸þ¤±¤Æ2Ï¢¾¡¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Î¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¤È¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Î´Ø·¸À­¤Ç¤¢¤ë¡£»î¹ç¤Î·ë²Ì¤ä¥Ç¡¼¥¿¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¡ØLiveScore¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È