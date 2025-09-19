»¥ËÚ»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ï2025Ç¯9·î19Æü¡¢Æî¾ÃËÉ½ð¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¾ÃËÉ»ÊÎáÊä¤ÎÃËÀ­¡Ê40Âå¡Ë¤ò²ü¹ð½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ­¤Ï2023Ç¯7·î¤´¤í¤«¤é2025Ç¯5·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ï¢Íí¤òµñÈÝ¤¹¤ë°Õ»×É½¼¨¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿ÃÎ¿Í½÷À­¤ËÂÐ¤·¡¢°ìÊýÅª¤«¤Ä¼¹Ù¹¤ËSNS¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤ë¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë2025Ç¯7·î9Æü¤Ë¤Ï¡¢½÷À­¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢¿ÈÂÎ¤Î°ÂÁ´¤Ê¤ÉÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Èー¥«ー¹Ô°Ù