¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥ß¥é¥Î¸ÞÎØºÇ½ªÍ½Áª¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢ËÌµþ¡Ë»Ä¤ê£µÏÈ¤òÁè¤¦½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥Ç¥ê¥Ê¡¦¥Ú¥È¥í¥·¥ã¥ó¡Ê£±£¸¡Ë¤¬º£µ¨À¤³¦£¹°Ì¤Î£¶£¸¡¦£·£²ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡££Ó£Ð¤Ï¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Î¶Ê¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢ÀÖ¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Ç³ê¤ê¡¢ËÁÆ¬¤Î¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë·è¤á¤ë¤È¡¢£³²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤Ï¤ä¤äÃåÉ¹¤¬Íð¤ì¤¿¡£ºÇ¸å¤Î£³²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¡Ý£³²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ®¸ù¤µ