¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿ÀŽ°DeNA¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¹Ã»Ò±à¡Ëºå¿À¡¦¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¤¬¡¢DeNAÀï¤Î5²ó2»à¤«¤éº¸ÍãÀÊ¤Ø23¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£DeNA2ÈÖ¼ê¡¦»³ºê¹¯¹¸¤ÎÄã¤áÄ¾µå¤ò¹ë²÷¤Ë¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤¿¡£¡ÖÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡£¥é¥ó¥Ê¡¼¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤È¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡×18Æü¹­ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤«¤é2»î¹çÏ¢È¯¡£ÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë25ËÜÎÝÂÇ¤Ø¡¢¤¢¤È2ËÜ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£