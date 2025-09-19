Ãæ¹ñ´ë¶ÈÏ¢¹ç²ñ¡¢Ãæ¹ñ´ë¶È²È¶¨²ñ¤Ï9·î18Æü¡¢½Å·Ä¤Ç¡Ö2025Ãæ¹ñ¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È´ë¶È500¶¯¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áª½Ð¤µ¤ì¤¿´ë¶È500¼Ò¤Î2024Ç¯Áí±Ä¶È¼ýÆþ¤Ï51Ãû1000Ëü¸µ¡ÊÌó1060Ãû±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¡¢Ê¿¶Ñ±Ä¶È¼ýÆþ¤Îµ¬ÌÏ¤¬½é¤á¤Æ1000²¯¸µ¡ÊÌó2Ãû800²¯±ß¡Ë¤ÎÂçÂæ¤òÆÍÇË¤·¤Æ1022²¯2000Ëü¸µ¡ÊÌó2Ãû1200²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¿·¤Î¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¤È¡¢500¶¯Æþ¤ê¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤Î´ë¶È¤Ï±Ä¶È¼ýÆþ¤Î¿­¤ÓÎ¨¤¬²ÃÂ®¤·¡¢Íø±×¿å½à¤ÏµÞÂ®¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ð±ÄÍø