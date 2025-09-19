¶õÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ£²¬»Ô¤ÎÉû»ÔÄ¹¤ËÅÄÃæÀ¯Ê¸¶µ°éÄ¹¤Î½¢Ç¤¤¬µÄ²ñ¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ Æ£²¬»Ô¤ÎÉû»ÔÄ¹¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Á°¤ÎÉû»ÔÄ¹¤ÎÄÍËÜ±ÑÉ×Èï¹ð¤¬´±À½ÃÌ¹çËÉ»ßË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì²ò¿¦¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢Ìó£´¥ö·î´Ö¡¢¶õÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ £±£¹ÆüºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿Æ£²¬»Ô¤ÎµÄ²ñÄêÎã²ñ¤Ç¡¢¿·°æ»ÔÄ¹¤¬Éû»ÔÄ¹¤ÎÁªÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄ°ÆÄó°Æ¤·»Ô¤ÎÅÄÃæÀ¯Ê¸¶µ°éÄ¹¡Ê£¶£¹¡Ë¤Î½¢Ç¤¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡¢£±£¹£·£¹Ç¯¤Ëºë¶ÌÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢