¸¶È¯¤ä»ÈÍÑºÑ¤ß³ËÇ³ÎÁ¤ÎÃæ´ÖÃùÂ¢»ÜÀß¤Î·úÀß·×²è¤òÊú¤¨¤ë¾å´ØÄ®¤ÎÄ®µÄ²ñ9·îÄêÎã²ñ¤¬19Æü¡¢ÊÄ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÆü¤Ï¡¢µÄ°÷Äê¿ô¤Îºï¸º¤ò½ä¤ê¡¢µÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¾å´ØÄ®µÄ²ñ9·îÄêÎã²ñ¡£8·î¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿ÍèÇ¯¤ÎÄ®µÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤ÇµÄ°÷Äê¿ô¤òºï¸º¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤ëÀÁ´ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀÁ´ê¤Ï¡¢Á°²ó¤ÎÄ®µÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤¬ÌµÅêÉ¼¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¸¶È¯¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë½»Ì±ÃÄÂÎ¤«¤éÄó½Ð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÇÄê¿ô¤ò10¤«¤é8