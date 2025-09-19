¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¡¢³¨ËÜºî²È¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤ÎÆÃÊÌ´ë²èÅ¸¤¬¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Î¤«¤´¤·¤Þ¶áÂåÊ¸³Ø´Û¤Ç19Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ÀµµÁ¤Î¥Òー¥íー¡¦¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤È¤½¤ÎÃç´Ö¤¬ÌÚ¤Î²¼¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿µ®½Å¤Ê³¨²è¡£19Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·Å¸ ¿ÍÀ¸¤Ï¤è¤í¤³¤Ð¤»¤´¤Ã¤³¡×¤Ç¤¹¡£ ¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤ÎÂåÉ½ºî¤Î°ì¤Ä¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÀïÁè·Ð¸³¤äÂ¿¤¯¤Î¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤ò¤·¤Æ