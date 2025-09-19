¼¯»ùÅç¸©Æâ¤Ç584¿Í¡£65ºÐÌ¤Ëþ¤ÇÈ¯¾É¤¹¤ëÇ§ÃÎ¾É¡¢¡Ö¼ãÇ¯À­Ç§ÃÎ¾É¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿´µ¼Ô¤Î¿ô¤Ç¤¹¡£ ¤¢¤µ¤Ã¤Æ21Æü¤Ï¹ñ¤¬Äê¤á¤ë¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤ÎÆü¡×¡£¼ãÇ¯À­Ç§ÃÎ¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡¢¤¢¤ë´µ¼Ô¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¼¯»ùÅç»Ô¤Î²ð¸î»ö¶È½ê¤Ç¤¹¡£ Ç§ÃÎ¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£18¿Í¤¬ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤Ï¼«Ê¬¤¬Ç§ÃÎ¾É¤À¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ Ç§ÃÎ¾É¤ÎÃæ¤Ç65ºÐÌ¤Ëþ¤ÇÈ¯¾É¤¹¤ë¤â¤Î¤ò¡Ö¼ãÇ¯À­Ç§ÃÎ