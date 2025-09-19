Íè½µ25Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ë¡Ö9·î¸©µÄ²ñ¡×¤òÁ°¤Ë19Æü¡¢¸©¤ÏÃæ¾®´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ëÄÂ¾å¤²»Ù±ç¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡¢°ìÈÌ²ñ·×¤ÇÁí³Û¡Ö74²¯±ß¤¢¤Þ¤ê¡×¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£19Æü¤ÎÉô¶ÉÄ¹²ñµÄ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¸©¤Î9·îÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ï°ìÈÌ²ñ·×¤ÇÁí³Û¡Ö74²¯6322Ëü±ß¡×¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ¶Ì¤Ï¡¢ÀßÈ÷Åê»ñ¤ä¿Íºà°éÀ®¤Ê¤ÉÃæ¾®´ë¶È¤ÎÄÂ¾å¤²´Ä¶­¤ÎÀ°È÷¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ö¶È¤Ë¡¢¡Ö4²¯3000Ëü±ßÍ¾¤ê¡×¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£10·î3Æü¤Ë²þÄê¤µ¤ì¤ë¸©¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤Ï»þµë1061±ß¡£°ú¤­¾å¤²