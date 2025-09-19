Íè·î³«Ëë¤¹¤ë¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëB¥êー¥°¡£ºò¥·ー¥º¥óB2¤ÇÍ¥¾¡¤·¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥êー¥°B1¤ËÉüµ¢¤¹¤ëÉÙ»³¥°¥é¥¦¥¸ー¥º¤Ï³«Ëë¤òÁ°¤Ë¥Áー¥à¤Ç¤ÎÏ¢·È¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤­¤ç¤¦¼Í¿å»Ô¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤Î¸ø³«Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÉÙ»³¥°¥é¥¦¥¸ー¥º¡£¥êー¥°³«Ëë¤Þ¤Ç2½µ´ÖÍ¾¤ê¡£¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÎý½¬¤ÇÄ´À°¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºò¥·ー¥º¥óB2¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥°¥é¥¦¥¸ー¥º¤Ï¶¯¹ë¤¬¤Ò¤·¤á¤¯¹ñÆâºÇ¹âÊö¥êー¥°B1¤Ç