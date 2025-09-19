±Ê»³±ÍÂÀ¡Ê42¡Ë¤¬19Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¥Ð¥ë¥È9¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ºÊÉ×ÌÚÁï¡Ê44¡Ë¤Î¼ç±é±Ç²è¡ÖÊõÅç¡×¡ÊÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ¡Ë½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¡£ÃÅ¾å¤«¤éµÒÀÊ¤ò¸«ÅÏ¤·¡¢´ÑµÒ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤¬Á´¤¯¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤òÌÜ»ë¤·¡Öº£¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Á¤é¤ÎÊý¤Î¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤¬Á´¤¯¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë±Ç²è¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡¢º£¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¡¢´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£¡ÖÊõÅç¡×¤Ïºî²È¡¦¿¿Æ£½ç¾æ»á¤Î2019Ç¯¡Ê