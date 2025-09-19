[9.19 J3Âè28Àá](²Ö±à)¢¨19:00³«»Ï¼ç¿³:ËÙÁ±¿Î<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[FCÂçºå]ÀèÈ¯GK 1 »³ËÜÆ©°áDF 3 Àî¾åÎµDF 5 ¿å¸ýÍ¯ÅÍDF 6 ´ÜÌî½ÓÍ´DF 37 ÄéÁÕ°ìÏºMF 8 Ë§²ìÆüÍÛMF 11 Íøº¬ÎÜ°ÎMF 19 ÁýÅÄÈ»»ÊMF 27 ß·ºêÎ¿ÂçMF 51 À¾Â¼¿¿µ§FW 7 ÌÚ¾¢µ®Âç¹µ¤¨GK 31 ¿û¸¶ÂçÆ»DF 13 ÈþÇÏÏÂÌéDF 16 ¶¶ËÜÎ¦DF 23 ½©»³ÂóÌéMF 24 º´Æ£ÎÊMF 41 ÌîÀ¥Î¶À¤FW 9 ÅçÅÄÂó³¤FW 10 µ×ÊÝÍùµ×ÅÍFW 25 Éð°æÀ®¹ë´ÆÆÄé®ÅÄ¸÷¶µ[¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£]ÀèÈ¯GK 27 ÅÄÃæÍªÌéDF