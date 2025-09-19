¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û KID PHENOMENON¤¬¡¢6ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBlack Flame¡×¤ò12·î3Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£ ¢£¥¢¥Ë¥á¤ÎÊª¸ì¤È¥·¥ó¥¯¥í¤¹¤ë¥¹¥±ー¥ë´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë³Ú¶Ê ËÜºî¤Ï¡¢10·î8Æü24»þ¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓÅìµþÂ¾¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØÅ¾À¸°­½÷¤Î¹õÎò»Ë¡Ù¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤ËÈ´Å§¡£°ÛÀ¤³¦¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤ÎÊ³Æ®¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¤È¥·¥ó¥¯¥í¤¹¤ë¡¢¥¹¥±ー¥ë´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥Ë¥å&#1254