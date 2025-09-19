¡û¥ì¥ª¥Ñ¥ì¥¹ [Åì¾Ú£Ð] È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô¤Î28.3¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë1²¯3204Ëü6640³ô¤Î¼«¼Ò³ô¤ò¾ÃµÑ¤¹¤ë¡£¾ÃµÑÍ½ÄêÆü¤Ï9·î19Æü¡£ ¡û£Í¡õ£ÁÁí¸¦ [Åì¾Ú£Ð] È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô¤Î8.79¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë521Ëü1458³ô¤Î¼«¼Ò³ô¤ò¾ÃµÑ¤¹¤ë¡£¾ÃµÑÍ½ÄêÆü¤Ï9·î26Æü¡£ ¡Î2025Ç¯9·î19Æü¡Ï ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹