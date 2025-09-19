¿Íµ¤¥«¥Ã¥×¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Ê¤³¤Ê¤³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò2·î¤Ë½ªÎ»¤·¡¢¸½ºß¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤Î¤Ê¤´¤ß¡£¤À¤¬¡¢ÀèÆü¡¢¹âµé¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¹­¹ð¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿»Ñ¤¬¡¢ÇÈÌæ¤ò¹­¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢8·îËö¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢¹âµé¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×Æ°²è¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¸ª¤È¶»¸µ¤Î³«¤¤¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥É¥ì¥¹¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¤Ê¤´¤ß¤µ¤ó¤¬¡¢¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¤ÎÅ¹