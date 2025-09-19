STARTO ENTERTAINMENT½êÂ°¤Î6¿ÍÁÈÃËÀ­¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢SixTONES¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬¡¢9·î17Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¤â¡¢¤½¤Î ¡È¤²¤Ã¤½¤ê»Ñ¡É ¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¾¾Â¼¤Ï¶¦±é¼Ô¤Î¹âÈª½¼´õ¤äµÜºê¤¢¤ª¤¤¡¢ÇÐÍ¥¤ÎµÈ²¬½¨Î´¤é¤È»î¼Ì²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£±Ç²è¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¾¾Â¼¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î»Ñ¤ÏËË¤¬¤³¤±µ¤Ì£¤Ç¡¢ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÃã¿§¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤â¤«¤Ê¤êÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦