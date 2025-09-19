1年前に日本人の男子児童が殺害される事件が起きた中国広東省の深圳市で、日本人が反日感情が原因とみられるトラブルに巻き込まれる事案が相次いでいることがわかりました。■懸念される“反日感情の高まり”4日前、中国で起きたトラブルです。NNN北京長谷川裕記者「中国の配車アプリでタクシーに乗った男性が、日本人だからという理由でタクシーを降ろされる事案がありました」日中関係筋によると、今月15日、広東省深