¡þÎ¦¾åÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñÂè7Æü½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²Í½Áª¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¤ÎÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤ÇÆüËÜ½÷»Ò½é¤ÎÂç²ñÏ¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ëËÌ¸ý¿º²Ö¡Ê27¡áJAL¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£1ÅêÌÜ¤Ï60¥á¡¼¥È¥ë31¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÌ¸ý¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¥ê¥¹¥È¤Î1ÈÖÌÜ¤ÇÅÐ¾ì¡£1ÅêÌÜ¤«¤é60¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëÅê¤Æ¤­¤òÈäÏª¤·¡¢¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£2ÅêÌÜ¤Ï60¥á¡¼¥È¥ë38¤È¿Ê½Ð¥é¥¤¥ó¤ÏÄ¶¤¨¤é¤ì¤º¡¢²ù¤·¤²¤Ê¶ì¾Ð¤¤¤ò¸«