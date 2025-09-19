¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°À¾Éð¡¼³ÚÅ·¡Ê2025Ç¯9·î19Æü³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡ËÀä¹¥Ä´¥â¡¼¥É¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¾Éð¡¦¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç¤¬4»î¹çÏ¢Â³¥¢¡¼¥Á¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£0¡½1¤Î5²ó1»à¤Ç¡¢¡Ö±¦Êý¸þ¤Ë°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¶¯¤¯¿¶¤êÈ´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¡×¤È±¦Íã¤ØÆ±ÅÀ¤Î7¹æ¥½¥í¡£¤³¤ì¤Ç4»î¹çÏ¢Â³¤Î°ìÈ¯¤Ç¡¢¤³¤³6Àï5È¯¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤Î23¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤¤¤Æ4»î¹çÏ¢È¯¤Ï¼Â¤Ë3Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µåÃÄ¤Ç¤Ï19Ç¯¿¹Í§ºÈ°ÊÍè¡¢½õ¤Ã¿Í¤Ç¤Ï14Ç¯¤Î¥á¥Ò¥¢°ÊÍè¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£