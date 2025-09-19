¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½¹­Åç¡Ê2025Ç¯9·î19ÆüÅìµþD¡Ëµð¿Í¤Î5Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¡¦»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬19Æü¤Î¹­ÅçÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Çº£µ¨23ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó11¾¡ÌÜ¤ò·ü¤±¤¿¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢¼«¤é¾¡¤Á±Û¤·¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£½é²ó¤Ë2ÅÀÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¼çË¤¤Î²¬ËÜ¤¬2²ó¤Ë12¹æ¥½¥í¡¢4²ó¤Ë2ÂÇÀÊÏ¢È¯¤Î13¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤ÆÆ±ÅÀ¡£4²ó¡¢¤µ¤é¤Ë2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Â³¤¤¤¿¾ìÌÌ¤ÇÂÇ·â¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë»³ºê¤¬Âè2ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È