¥â¥Ê¥³¤Ï¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥å¤Ë4¼ºÅÀÆüËÜÂåÉ½FWÆîÌîÂó¼Â¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹1ÉôAS¥â¥Ê¥³¤ÏUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼±óÀ¬¤Ç»×¤ï¤Ì¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥â¥Ê¥³¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö9·î18Æü¡¢CL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤ÎÂè1Àá¤Ç¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥å¤ÈÂÐÀï¡£1-4¤ÇÇÔ¤ì¡¢¹õÀ±È¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ù¥ë¥®¡¼¹Ô¤­¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Çµ¯¤­¤Æ¤¤¤¿¡£±Ñ»æ¡Ö¥¶¡¦¥µ¥ó¡×¤Ê¤É¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥â¥Ê¥³°ì¹Ô¤Ï»î