¡þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È£²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØºÇ½ªÍ½ÁªÂè£±Æü¡Ê£±£¹Æü¡¢ËÌµþ¡Ë¥Ú¥¢¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä¹²¬Í®Æà¡¢¿¹¸ýÀ¡»ÎÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤Ï£¶£²¡¦£¶£¸ÅÀ¤Î£´°Ì¡££¶Æü¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ä¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡¦ÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×ÇÕ¤Ç¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È£¶£¶¡¦£²£·ÅÀ¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¾å°Ì¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£¡Ö¤æ¤Ê¤¹¤ß¡×¤ÏËÁÆ¬¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥Ä¥¤¥¹¥È¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¥µ¥¤¥É¥Ð¥¤¥µ¥¤¥É¤Î£³²óÅ¾¥ë¡¼¥×¤ÇÄ¹²¬¤¬Å¾ÅÝ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹