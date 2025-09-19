¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½¹­Åç¡Ê£±£¹Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤Î£²ÂÇÀÊÏ¢È¯¤Î£±£³¹æ¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿µð¿Í¤¬¡¢Â³¤¯²¼°ÌÂÇÀþ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡££´²ó£±»à¤«¤é£¶ÈÖ¡¦Ãæ»³ÎéÅÔÆâÌî¼ê¤¬±¦Á°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¤¬¡¢¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¥ë¡¼¥­¡¼¤Î±ºÅÄ½ÓÊåÆâÌî¼ê¤¬»Íµå¤òÁª¤ó¤Ç£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¤¬±¦ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢£³ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£