17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¸ø¼°Áí¹ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÆ°²è¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ù¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¡ÖÇº¤Þ¥µ¥ìºÊ¤¿¤Á¤Î°æ¸Í¥Þ¥Þ²ñµÄ¡×¤ÈÂê¤·¤¿´ë²è¤Ë¡¢¡Ç24Ç¯¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥ê¥ó¥é¥Ö¤Î¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡Ê41¡Ë¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢5»ù¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ë¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¨¥Ï¥é¥Þ¥µ¥Ò¥í¡Ê43¡Ë¡¢5ºÐ¤È2ºÐ¤Î»Ò¤¬¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Î¹â¶¶¥æ¥¦¡Ê34¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼õ¸³¤ä³Ø¹»Áª¤Ó¤Ê¤É¤Î¡È»Ò°é¤Æ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£Æ°²è¤ÎËÁÆ¬