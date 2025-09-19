今年２月にポルトガルで開催された「ポルト国際映画祭（ファンタスポルト）2025」の監督週間部門コンペティションで主演男優賞(木村知貴）を受賞した映画「蘭島行」(らんしまいき)が20日から全国順次公開される。20年以上のキャリアにおいて、本作で初のヒロイン役に抜てきされた女優の輝有子 (きい・ゆうこ)が当サイトにコメントを寄せた。 【写真】新作映画「蘭島行」で熱演する輝有子 輝は文学座付属演劇研究所を卒業後、