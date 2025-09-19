¹á¹Á¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯9·î19Æü¤«¤é11·î2Æü¤Þ¤Ç¡È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥¿¥¤¥à2025¡í¤ò³«ºÅÃæ¡ª20¼þÇ¯¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥ô¥£¥é¥ó¥º¤¬ÍðÆþ¤·¡¢¥Ñ¡¼¥¯Á´ÂÎ¤òºÇ¤â¼Ù°­¤Ê¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¿·¤¿¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡Ö¥È¥¥¥â¥í¡¼¥é¥ó¥É¡×¤Ç¥²¥¹¥È¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Þ¡¼¥Ù¥ë¤Î¿Íµ¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥¦¥£¥Ã¥Á¡×¤È¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¾Ò