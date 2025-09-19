MAXWIN¤Ï¡¢ÅÅ¸»¡¦¿å¸»ÉÔÍ×¤Î¤É¤³¤Ç¤âÀö¼Ö¤Ç¤­¤ëÀÞ¤ê¾ö¤ß¼°ÅÅÆ°Àö¼Ö¥Ð¥±¥Ä¡ØG-MSWH01-SET1¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£ MAXWIN¡ØG-MSWH01-SET1¡Ù  ÅÅ¸»¡§¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÃßÅÅÃÓÅÅ°µ¡§12VÍÆÎÌ¡§2000mAh¾ÃÈñÅÅÎÏ¡§45WÅÇ½Ð°µÎÏ¡§0.5MPaÅÇ½Ð¿åÎÌ¡§ºÇÂç2L/Ê¬Ï¢Â³»ÈÍÑ»þ´Ö(Ëþ½¼ÅÅ»þ)¡§Ìó30¡Á35Ê¬µë¿å¥¿¥ó¥¯ÍÆÎÌ¡§Ìó12L(Å¬