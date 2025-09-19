¤ª¤È¤È¤·¡¢ÃæÌî»Ô¤ÇÃË½÷4¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ç19Æü¡¢µ¯ÁÊ¤ÎÁ°¤ËÈï¹ð¤ÎÀº¿À´ÕÄê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸¡»¡Â¦¤ÎÃËÀ­°å»Õ¤¬ºÆ¤Ó½ÐÄî¤·¤Þ¤·¤¿¡£°å»Õ¤ÏÈï¹ð¤ÎÈÈ¹Ô»þ¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡ÖÌÜÅª¤ä¾õ¶·¤Ë±è¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÈÀâÌÀ¤Ç¤­¤ë¡×¤È¾Ú¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£»¦¿Í¤È½ÆÅáË¡°ãÈ¿¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃæÌî»Ô¹¾Éô¤ÎÇÀ¶È¡¢ÀÄÌÚÀ¯·ûÈï¹ð¡¦34ºÐ¤Ç¤¹¡£¤ª¤È¤È¤·5·î¡¢»¶ÊâÃæ¤À¤Ã¤¿½÷À­2¿Í¤È¶î¤±¤Ä¤±¤¿ÃËÀ­·Ù»¡´±2¿Í¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤ä¥Ïー¥Õ¥é¥¤¥Õ¥ë½Æ¤Ç»¦³²¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ