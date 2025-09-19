◇プロ野球セ・リーグ 巨人-広島（19日、東京ドーム）巨人は4回、先頭で打席に向かった岡本和真選手の2打席連続弾で同点に追いつくと、先発・山粼伊織投手のタイムリーで勝ち越しに成功しました。この日の先発マウンドにあがった山粼投手は初回、2アウトまで順調に追い込むもヒットと四球でランナーをためると、坂倉将吾選手の2点タイムリーを浴び先制を許します。しかし2回の先頭で第1打席に向かった岡本選手が27日ぶ