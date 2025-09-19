»°°æ½»Í§¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÊFG¡Ë¤Ï19Æü¡¢ÊÆ¶âÍ»Âç¼ê¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¥º¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤ËÌó1350²¯±ß¤ÎÄÉ²Ã½Ð»ñ¤ò¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£´ë¶È¤Î¹çÊ»¡¦Çã¼ý¡ÊM¡õA¡Ë¤Î½õ¸À¶ÈÌ³¤Ê¤É¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¥º¤È¤Î´Ø·¸¤ò¿¼¤á¡¢¾Ú·ô»ö¶È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¤À¡£»°°æ½»Í§FG¤ÏµÄ·è¸¢¤Î¤Ê¤¤¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¥º³ô¤ò¼èÆÀ¤·¡¢»ý¤ÁÊ¬¤ò14.5¡ó¤«¤éºÇÂç20¡ó¤Ë°ú¤­¾å¤²¤ë¡£µÄ·è¸¢ÈæÎ¨¤Ï5¡óÌ¤Ëþ¤ÇÊÑ¤¨¤Ê¤¤¡£