¸©Æâ¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¿³µÄ²ñ¤Ï18Æü¡¢°ú¤­¾å¤²³Û¤ò¡Ö78±ß¡×¤È¤·¡¢»þµë¡Ö1031±ß¡×¤Ë²þÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ °ú¤­¾å¤²³Û¤Ï²áµîºÇÂç¤Ç¡¢12·î¤«¤éÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ ¸½ºß953±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸©Æâ¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿³µÄ²ñ¤Ïº£·î2Æü¡¢ ¡Ö78±ß¡×°ú¤­¾å¤²¡Ö1031±ß¡×¤È¤¹¤ë¤è¤¦Ä¹ºêÏ«Æ¯¶É¤ËÅú¿½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 17Æü¤Þ¤Ç°ÛµÄ¤Î¿½¤·½Ð¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¡¢Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤«¤é¤Ï¡Ö¤µ¤é¤Ê¤ë°ú¤­¾å¤²¡×¤È¡ÖÁá´ü¤ÎÈ¯¸ú¡×