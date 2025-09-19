Àé²ì¤Î¾õÂÖ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¾å¸þ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤À(C)Getty Images»×¤¦¤è¤¦¤Ë¾õÂÖ¤¬¾å¸þ¤«¤Ê¤¤¡£¸½ÃÏ»þ´Ö9·î18Æü¡¢¥á¥Ã¥Ä¤ÎÀé²ìÞæÂç¤Ï¡¢»±²¼3A¥·¥é¥­¥å¡¼¥¹¤ÎÅ¨ÃÏ¥ê¡¼¥Ï¥¤¥Ð¥ì¡¼Àï¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¡¼¹ß³Ê¸å2ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢3²ó2/3¤ò6°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¡¢4»°¿¶2»Í»àµå¤Ç¹ßÈÄ¡£¥Á¡¼¥à¤¬2-8¤ÇÂçÇÔ¤òµÊ¤·¡¢±¦ÂÀÂÜ¤ÎÉé½ý¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿7·î11Æü¡ÊÆ±12Æü¡Ë°Ê¹ß¡¢ÉÔ¿¶¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿Í±¦ÏÓ¤Ï¡¢½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Ûºã¤¨¤ï¤¿¤ë¡È¥´¡¼¥¹¥È¥Õ¥©¡¼¥¯