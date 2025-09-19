ÍèÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë½Ð¾ì¤òÀ¤³¦ºÇÂ®¤Ç·è¤á¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£¤½¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë´Ø¤¹¤ë±¿±Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»Üºö¤ò¹Ô¤Ã¤ÆÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¶¯²½¡¦È¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£JFA¤Ï17Æü¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¶¨Äê¤ÎÄù·ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÅÔÆâ¤ÎJFA¥Ï¥¦¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä´°õ¼°¤Ë¤Ï¡¢JFA¤ÎµÜËÜ¹±Ì÷²ñÄ¹¡¢ÅòÀîÏÂÇ·ÀìÌ³Íý»ö¡¢±Æ»³²í±Êµ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤é¤¬½ÐÀÊ¡£¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤«¤é¤Ï¥Þ¥ê¥¢¥ó¡¦¥¯¥¹¥Æ