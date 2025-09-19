ÅìÌî·½¸ã¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¾®Àâ¥·¥ê¡¼¥º¤ò¡¢°¤Éô´²¤Î¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì²½¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¿·»²¼Ô¡×(2010Ç¯ÊüÁ÷)¡£¼ç¿Í¸ø¤Î·º»ö¡¦²Ã²ì¶³°ìÏº¤¬ÆüËÜ¶¶¿Í·ÁÄ®¤Çµ¯¤³¤ë»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ç¡¢¾Úµò¤ò½¸¤á¤ÆÆÍ¤­¤Ä¤±¤ë¤è¤ê¤â¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î¸ÀÆ°¤Ë±£¤µ¤ì¤¿"±³"¤ò²ò¤­¤Û¤°¤·¤Æ»ö·ï¤ò²ò·è¤ËÆ³¤¯¤È¤¤¤¦¡¢Â¾¤Î·º»ö¥É¥é¥Þ¤È°ìÀþ¤ò²è¤¹ÆâÍÆ¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£²Ã²ì¤ò±é¤¸¤¿°¤Éô¤Î±éµ»¤â¸«¤É¤³¤í¤Ç¡¢ñ¨¡¹¤È¤·¤Ê¤¬¤é¼þ°Ï¤ò¿¶¤ê¤Þ¤ï¤¹¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ö¤ê