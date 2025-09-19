¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ò¤á¤°¤ê¡¢¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã¤¬À¯ºö¤òÈ¯É½¤¹¤ë²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢»Ê²ñ¤Î²«ÀîÅÄ¿Î»Ö½°±¡µÄ°÷¤¬¼ÁÌä¤·¤è¤¦¤Èµó¼ê¤·¤¿µ­¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö´é¤¬Ç»¤¤Êý¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢²«ÀîÅÄ»á¤Ï¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÉ½¸½¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÄÄ¼Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤­¤ç¤¦¸á¸å³«¤«¤ì¤¿¹â»Ô»á¤ÎÁíºÛÁª½ÐÇÏ²ñ¸«¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿²«ÀîÅÄ¿Î»Ö½°±¡µÄ°÷¤Î¿Ê¹Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹â»Ô»á¤¬2ÅÙÃí°Õ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²«ÀîÅÄ»á¡Ö´é¤¬Ç»¤¤Êý¡×¹â»Ô»á¡Ö´é¤¬Ç»¤¤¡Ä¤Ê¤ó¤Æ