ÍèÇ¯3·î¤Î¶âÂô»ÔÄ¹Áª¤Ë½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¿¦¤ÎÂ¼»³Âî»á¤¬19Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¶âÂô»ÙÉô¤È»ÔµÄ²ñ²ñÇÉ¤Ë¿äÁ¦¤òÍ×ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ö¼ºÎé¤·¤Þ¤¹¡×½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤«¤é9Æü¡£Â¼»³»á¤¬ºÇ½é¤Ë¿äÁ¦¤òµá¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°²ó¤ÎÁªµó¤Ç¤âÂ¼»³»á¤ò»Ù¤¨¤¿¼«Ì±ÅÞ¶âÂô»ÙÉô¡£¸½¿¦¤Î¶âÂô»ÔÄ¹¡¦Â¼»³ Âî »á¡§¡Ö¼«Í³Ì±¼çÅÞ¤ª¤è¤Ó¶âÂô»ÔµÄ²ñ¤Î¼«Ì±²ñÇÉ¤«¤é¤Î¿äÁ¦¤òÄº¤­¤¿¤¯¡¢¿äÁ¦´ê¤ò¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡× ½°µÄ±¡µÄ°÷¤Î¾®¿¹ÂîÏº»ÙÉôÄ¹¤Ë¡¢¿äÁ¦´ê¤ò¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ