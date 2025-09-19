°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¥¬¥½¥ê¥óÆâÇ³µ¡´Ø¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¼«Æ°¼Ö¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1886Ç¯¤È¤µ¤ì¤ë¡£¥É¥¤¥Ä¤Î¥«¡¼¥ë¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤È¡¢¥´¥Ã¥È¥ê¡¼¥×¡¦¥À¥¤¥à¥é¡¼¤¬¡¢»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¼«Æ°¼Ö¤ÎÈ¯Å¸¤ËÂç¤­¤¯´óÍ¿¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥Ñ¥Ê¡¼¥ë¡¦¥¨¡¦¥ë¥Ð¥Ã¥½¡¼¥ë¤ä¥×¥¸¥ç¡¼¤Ê¤É¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥À¥¤¥à¥é¡¼¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¡¢Åö»þ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼«Æ°¼Ö¥ì¡¼¥¹¤Ç¾¡Íø¤¹