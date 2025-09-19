»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤Ç¤¹¡£²¬Ã«»Ô¤Ç19ÆüÄ«¡¢70Âå¤ÎºÊ¤ÎÆ¬¤òÌÚÀ½¥Ð¥Ã¥È¤ÇÊ£¿ô²ó²¥¤ê¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç·Ù»¡¤Ï77ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï¡ÖÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²¬Ã«»ÔÄ¹ÃÏ½ÐÁá¤ÎÌµ¿¦µÜºäÀµ¿ÍÍÆµ¿¼Ô¡¦77ºÐ¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µÜºäÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤±¤µ6»þÈ¾¤¹¤®¡¢ ¼«Âð¤Ç70Âå¤ÎºÊ¤ÎÆ¬¤òÌÚÀ½¥Ð¥Ã¥È¤ÇÊ£¿ô²ó²¥¤ëË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÊ¤¬·Ù