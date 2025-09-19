·§ËÜ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëº×¤ê¤òÁ°¤Ë¾þ¤êÇÏ1Æ¬¤¬Æ¨Áö¤·¡¢¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£19Æü¸áÁ°¡¢·§ËÜ»Ô¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¡Ä¡£±èÆ»¤Î¿Í¤¬»Ø¤ò¤µ¤·¤¿Àè¤Ë¤Ï1Æ¬¤ÎÇÏ¡£Æ»Ï©¤Î¿¿¤óÃæ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î±ÇÁü¤Î¾¯¤·Á°¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¡¢²èÌÌ±¦¤«¤éº¸¤Ø¤ÈÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÇÏ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ·â¤·¤¿¿Í¡Ö»þÂ®30¥­¥í¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤¿¡¢¸¶ÉÕ¤¯¤é¤¤¤ÎÂ®¤µ¡£Âç¤­¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢ÇÏ¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢19Æü¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢·§ËÜ»Ô¤Ç¡Ö