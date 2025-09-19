¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À¡½DeNA¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¹Ã»Ò±à¡ËCSÃæ·Ñ¤Ê¤É¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¸µºå¿ÀÅê¼ê¤Î½©»³ÂóÌ¦»á¡Ê34¡Ë¤¬¡¢ºå¿À¡¦¶áËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡È¿®Íê¡É¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¡£3²ó1»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢ÀèÈ¯¤ÎÁáÀî¤¬ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë¤È°ì¥´¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÁáÀî¤ÏÅöÁ³°ìÎÝ¤Þ¤ÇÁö¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿½©»³»á¤Ï¡Ö¶áËÜÁª¼ê¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤­½éµå¤òÀäÂÐ¿¶¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¼¡¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÅÐÈÄ½àÈ÷¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£¤¿¤Ã¤¿1µå¤«