SUPER EIGHT¤Î²£»³Íµ¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¡ØROCK TO YOU LIVE TOUR¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¡¢9·î17Æü¤ÎÅìµþ¡¦Zepp Haneda¡ÊTOKYO¡Ë¸ø±é¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú¼Ì¿¿¡Û²£»³Íµ¡¢¡È¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¡É¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¡ØROCK TO YOU LIVE TOUR¡Ù¥é¥¤¥Ö¥«¥Ã¥È¡Ë 1Ç¯¸ÂÄê¤Î¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØROCK TO YOU¡Ù¤Ï¡ÉÉð¼Ô½¤¹Ô¡É¤ÈÌÃÂÇ¤Á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ©Àï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²£»³¡£º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï6·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØROCK TO YOU¡Ù¤ò·È¤¨¡¢