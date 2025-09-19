ÇÐÍ¥¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¤¬19Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØÊõÅç¡Ù¤Î¸ø³«½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤Þ¤¹¡Ä¡ªÊ¢¥Á¥é°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¹­À¥¤¹¤º2019Ç¯¤Ë´ë²è¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢21Ç¯¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ2ÅÙ¤Î»£±Æ±ä´ü¤Ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó½ÐÍè¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯2·î¤À¤Ã¤¿¡£ºÊÉ×ÌÚ¤Ï¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ï1ÈÖºÇ½é¤Ë´ë²è¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬2019Ç¯¤Ç¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ê¤É¤â¤¢¤ê2ÅÙ¤Î±ä´ü¤ò·Þ¤¨¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç6Ç¯±Û¤·¤Ë