½÷»Ò»ùÆ¸¤ò»£±Æ¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¶ÐÌ³¹»¤Î¶µ¼¼Æâ¤Ë¾®·¿¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÎ©¾®¶µÍ¡¤ÎÃË¡Ê40¡Ë¤¬¡Ö10Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é½÷»ù¤òÂÐ¾Ý¤ËÅð»£¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤­¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬19Æü¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£