¼¯»ùÅç»Ô¤ÎÄá´Ý¹â¹»¤Çº£·î15Æü¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿ÄäÅÅ¤Ï18ÆüÍ¼ÊýÉüµì¤·¡¢19Æü¸á¸å¤«¤é¼ø¶È¤¬ºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¸ÅÌ¤«¤é¤Ï°ÂÅÈ¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ Äá´Ý¹â¹»¤Ç¤ÏÏ·µà²½¤Ë¤è¤êÅÅµ¤¤ò°ú¤­¹þ¤àµ¡³£¤Î¸Î¾ã¤È¤½¤ì¤ò¤Ä¤Ê¤°¥±ー¥Ö¥ë¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤¬È¯À¸¤·¡¢º£·î15Æü¤«¤éÄäÅÅ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ³Ø¹»¤Ï¼ø¶È¤ò¼è¤ê¤ä¤áÀ¸ÅÌ¤ò¼«ÂðÂÔµ¡¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬18Æü¡¢µ¡´ï¤Î¸ò´¹¤¬½ª¤ï¤êÄäÅÅ¤ÏÉüµì¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤·¤Æ19Æü¤Î¸á¸å¤«¤é¼ø¶È