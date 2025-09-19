Å·¶õ¤ÎÄ»µï¹â²°¿À¼ÒÄó¶¡¡§´Ñ²»»û»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ ´Ñ²»»û»Ô¤È»°Ë­»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»°Ë­»Ô¤ÎÎÓÆ»Ë­Ãæ¼·Êõ»³Àþ¤ÎÅÐ»³¸ý¤«¤é»³Äº¤Þ¤Ç¤Î¶è´Ö¤¬¡¢10·î20Æü¸áÁ°£¸»þ30Ê¬¤«¤é12·î26Æü¤Þ¤Ç¼ÖÎ¾Á´ÌÌÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÎÓÆ»¤Ï¡ÖÅ·¶õ¤ÎÄ»µï¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë´Ñ²»»û»Ô¤Î¹âÈø¿À¼ÒËÜµÜ¤ØÂ³¤¯ÅÐ»³Æ»¤Ç¡¢2024Ç¯6·î¤ËÂç±«¤Ë¤è¤ëÍîÀÐ¤¬¤¢¤ê¡¢°ì»þÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯8·î¤Ë¤âÍîÀÐ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢°ì»þÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÊøÍî